Matinées de pêche Wœrth
dimanche 13 septembre 2026 · Wœrth
Informations pratiques
Wœrth
Matinées de pêche
Rue des Étangs Wœrth Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 11:00:00
Date(s) :
2026-09-13 2026-09-27
L’AAPPMA de Woerth organise plusieurs matinées de pêche. Buvette et grillades.
L’AAPPMA de Woerth organise plusieurs matinées de pêche. Buvette et grillades assurée. .
Rue des Étangs Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 72 63 30 aappma.woerth@orange.fr
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English :
Woerth AAPPMA organizes several mornings of fishing. Refreshment bar and barbecue.
L’événement Matinées de pêche Wœrth a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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