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AGENDA · Wœrth

Matinées de pêche Wœrth

dimanche 13 septembre 2026 · Wœrth

Matinées de pêche Wœrth

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Rue des Étangs
Ville
67360 Wœrth
Département
Bas-Rhin
Tarif

Wœrth

Matinées de pêche

Rue des Étangs Wœrth Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 11:00:00

Date(s) :
2026-09-13 2026-09-27

L’AAPPMA de Woerth organise plusieurs matinées de pêche. Buvette et grillades.
L’AAPPMA de Woerth organise plusieurs matinées de pêche. Buvette et grillades assurée.   .

Rue des Étangs Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 72 63 30  aappma.woerth@orange.fr

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English :

Woerth AAPPMA organizes several mornings of fishing. Refreshment bar and barbecue.

L’événement Matinées de pêche Wœrth a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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