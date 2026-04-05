Matinettes et découvertes Médiathèque de Gasny Gasny

Gasny

Matinettes et découvertes

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 11:00:00

fin : 2026-05-20 11:45:00

Date(s) :

2026-05-20

Histoires et chansons sur le jardinage à la médiathèque.

Envie d’approcher des petites bêtes ? De goûter à des fruits et légumes de saison ? Nous invitons parents, enfants et assistantes maternelles à venir à ce moment d’écoute et de partage.

Pour les enfants entre 0 et 3 ans avec les parents.

Merci de n’inscrire QUE les enfants.

Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 76 48 01 55. .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr

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English : Matinettes et découvertes

L’événement Matinettes et découvertes Gasny a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération