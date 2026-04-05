Matinettes et découvertes Médiathèque de Gasny Gasny
Matinettes et découvertes Médiathèque de Gasny Gasny mercredi 20 mai 2026.
Gasny
Matinettes et découvertes
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 11:00:00
fin : 2026-05-20 11:45:00
Date(s) :
2026-05-20
Histoires et chansons sur le jardinage à la médiathèque.
Envie d’approcher des petites bêtes ? De goûter à des fruits et légumes de saison ? Nous invitons parents, enfants et assistantes maternelles à venir à ce moment d’écoute et de partage.
Pour les enfants entre 0 et 3 ans avec les parents.
Merci de n’inscrire QUE les enfants.
Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 76 48 01 55. .
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr
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English : Matinettes et découvertes
L’événement Matinettes et découvertes Gasny a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération