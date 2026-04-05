Atelier spécial Fête des mères Médiathèque de Gasny Gasny

Gasny

Atelier spécial Fête des mères

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Atelier cosmétique.

Envie de faire plaisir à ta maman pour la fête des mères ? Nous t’invitons à un atelier top secret pour lui concocter un cadeau réalisé avec patience et amour ! Mamans exclues (pour la bonne cause !)

A partir de 8 ans.

Gratuit sur inscription, sur place dans le réseau des médiathèques ou au 02 76 48 01 55. .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr

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English : Atelier spécial Fête des mères

L’événement Atelier spécial Fête des mères Gasny a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération