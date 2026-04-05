Atelier spécial Fête des mères Médiathèque de Gasny Gasny
Atelier spécial Fête des mères Médiathèque de Gasny Gasny samedi 30 mai 2026.
Gasny
Atelier spécial Fête des mères
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Atelier cosmétique.
Envie de faire plaisir à ta maman pour la fête des mères ? Nous t’invitons à un atelier top secret pour lui concocter un cadeau réalisé avec patience et amour ! Mamans exclues (pour la bonne cause !)
A partir de 8 ans.
Gratuit sur inscription, sur place dans le réseau des médiathèques ou au 02 76 48 01 55. .
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr
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English : Atelier spécial Fête des mères
L’événement Atelier spécial Fête des mères Gasny a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération