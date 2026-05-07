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Initiation à l’aquarelle chinoise Médiathèque de Gasny Gasny

Initiation à l’aquarelle chinoise Médiathèque de Gasny Gasny samedi 13 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Gasny

Adresse : 42 rue de Paris

Ville : 27620 Gasny

Département : Eure

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Gasny

Initiation à l’aquarelle chinoise

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

– O L’EAU

Initiation à la pratique de l’aquarelle

Amateur ou confirmé, venez profiter d’un moment de détente créative et vous essayer à l’aquarelle en compagnie de Miraï, une artiste peintre locale.
Pensez à prendre un tablier !

Public visé Adulte.
Conditions Gratuit sur inscription, sur place dans le réseau des médiathèques ou au 02 76 48 01 55.   .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57  mediatheque.gasny@sna27.fr

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English : Initiation à l’aquarelle chinoise

L’événement Initiation à l’aquarelle chinoise Gasny a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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