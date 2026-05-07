Krok’histoires Une “Super” Krok ! Médiathèque de Gasny Gasny

Gasny

Krok’histoires Une “Super” Krok !

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:30:00

fin : 2026-06-17 12:30:00

Date(s) :

2026-06-17

– Partir en livres

Une “Super” Krok ! Tu aimes les supers-héros ? Viens découvrir ceux de la médiathèque et pars à l’aventure avec eux !

Pour les enfants à partir de 4 ans, parents bienvenus.

(Inscrire uniquement des enfants)

Gratuit sur inscription, sur place dans le réseau des médiathèques ou au 02 76 48 01 55. .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr

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English : Krok’histoires Une “Super” Krok !

L’événement Krok’histoires Une “Super” Krok ! Gasny a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération