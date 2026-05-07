Krok’histoires Une “Super” Krok ! Médiathèque de Gasny Gasny
Krok’histoires Une “Super” Krok ! Médiathèque de Gasny Gasny mercredi 17 juin 2026.
Gasny
Krok’histoires Une “Super” Krok !
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17 12:30:00
Date(s) :
2026-06-17
– Partir en livres
Une “Super” Krok ! Tu aimes les supers-héros ? Viens découvrir ceux de la médiathèque et pars à l’aventure avec eux !
Pour les enfants à partir de 4 ans, parents bienvenus.
(Inscrire uniquement des enfants)
Gratuit sur inscription, sur place dans le réseau des médiathèques ou au 02 76 48 01 55. .
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr
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English : Krok’histoires Une “Super” Krok !
L’événement Krok’histoires Une “Super” Krok ! Gasny a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération