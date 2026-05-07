Atelier Pixel Art Super-Héros Médiathèque de Gasny Gasny

Gasny

Atelier Pixel Art Super-Héros

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:30:00

fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :

2026-06-24

– Partir en livres

Tes Super-Héros vont prendre vie !

Tu es patient, minutieux et tu aimes les créations originales ? Cet atelier est fait pour toi ! Ta mission si tu l’acceptes fabriquer un Super-Héros qui te plaît en pixel et matérialise-le avec des perles “magiques”…

Pour les enfants à partir de 7 ans, parents bienvenus.

(Inscrire uniquement des enfants)

Gratuit sur inscription, sur place dans le réseau des médiathèques ou au 02 76 48 01 55. .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr

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English : Atelier Pixel Art Super-Héros

L’événement Atelier Pixel Art Super-Héros Gasny a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération