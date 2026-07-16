Matins intérieurs ou les formes de la contre-culture, Atelier de la ville de Nantes, Nantes

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Matins intérieurs ou les formes de la contre-culture 3 décembre 2026 – 7 février 2027 Atelier de la ville de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T13:00:00+01:00 – 2026-12-03T19:00:00+01:00

Fin : 2027-02-07T13:00:00+01:00 – 2027-02-07T19:30:00+01:00

Si l’art a toujours constitué le moyen de sortir de la mécanisation du quotidien, d’imaginer des lieux parfaitement autres, de confondre marge et centre, autant d’actions opérantes qui permettent de créer des espaces en partage, quelles pourraient être les formes de la contre-culture aujourd’hui ? À relire Henri David Thoreau, ces formes peuvent être discursives mais surtout actives. Pour réveiller l’idée et même l’envie de la contre-culture nous avons donc chercher des formes qui agissent dans la société, qui s’emparent du discours non pour dire mais pour faire. Cette recherche, imaginée par le Centre Claude Cahun pour la photographie contemporaine à Nantes, dans le cadre du partenariat entre Nantes et Hambourg, s’est opérée dans trois collections : celle de Falckenberg des Deichtorhallen, celle du Fonds Régional d’Art Contemporain des Pays de la Loire et celle du Musée d’arts de Nantes.

Ainsi, pour cette exposition, le Centre Claude Cahun a parcouru trois collections en prenant quatre axes de recherches formant aujourd’hui les quatre grands chapitres de cet ensemble. Ces quatre axes sont autant des idées que des modes de vie possibles, ils permettent de circuler dans le foisonnement de propositions révélant des œuvres qui revendiquent un positionnement aussi bien politique qu’artistique.

1/ Revendiquer la multiplication du point de vue et de voix comme une nécessité.

Dans ses thèses sur l’histoire Walter Benjamin constate qu’elle est toujours celle des vainqueurs et pour lui il est nécessaire d’écrire aussi le point de vue des vaincus. À sa suite, beaucoup d’artistes, proposent des oeuvres offrant une vision plurielle confrontant des lectures comme les photomontages de Martha Rosler et remettant en cause l’écriture univoque de l’histoire par la révélation des contre-champs comme les vidéos d’Anri Sala ou les tableaux photographique de Sophie Riestelhubert.

2/ Voir, montrer, détourner, dénoncer.

Comme l’explique Karl Marx, la posture critique consiste bien souvent à faire la présentation d’une chose, personne ou situation pour que dans cette présentation même s’organise la critique. Cette idée est reprise par beaucoup d’artistes, et notamment Lewis Baltz, qui travaillent l’acte critique par la présentation de faits ou d’archives. Pour Hans Peter Feldman c’est la présentation par l’accumulation qui accuse la mécanisation et chosification de l’homme quand d’autres, comme Robin Collyer, choisissent de montrer pour mieux détourner et dénoncer un état de fait trop normalisé.

3/ Réécrire l’histoire

Beaucoup d’artistes s’emparent de leurs disciplines comme moyen de proposer une autre histoire, celle qui se glisse juste à côté de l’histoire officielle, échappant à toute obligation politique pour se concentrer sur la mémoire latente, celle qui travaille les corps et les esprits mais qui est souvent mise de côté par la surface des faits. Ainsi des artistes, comme Walid Raad ou Jeremy Deller, jouent de la fiction pour combler les lacunes d’une mémoire collective en lambeaux, ou d’autres comme Dennis Hopper ou Andrea Stappert choisissent de faire les portraits des artistes comme une mémoire officielle laisser dans l’ombre.

4/ Choquer, secouer, déranger et bouger les lignes : l’absurde comme arme

Beaucoup d’artistes enfin déjouent l’incohérence du réel et d’un état de fait en créant des pièces qui dérangent le regard pour mieux dénoncer l’intolérable. Certains choisissent la provocation comme Valie Export ou Wolfgang Tillmans, quand pour d’autres l’absurde devient une forme en soi comme Olaf Breuning. Toutes ces œuvres sont pensées comme des actions qui engagent une révolution résolue.

L’exposition s’articule autour de la photographie tout en la mettant en regard d’autres media afin d’imaginer une véritable installation dans les différents espaces où elle se déploie. Elle a donc été pensée comme un manuel de survie en milieu hostile afin de créer des chemins possibles dans l’art contemporain. Il ne s’agit plus d’un matin, mais bien de milliers de matins ouverts qui nous offrent la liberté d’embrasser une révolte aussi bien intime que politique. Avec Les Matins intérieurs nous espérons vous offrir une marche expérimentale aussi belle que celle que pouvait mener Thoreau dans les forêts du Massachusetts.

Atelier de la ville de Nantes 1 rue Chateaubriand 44000 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Si l’art a toujours constitué le moyen de sortir de la mécanisation du quotidien, d’imaginer des lieux parfaitement autres, de confondre marge et centre, autant d’actions opérantes qui permettent de…

©Claude Cahun, affiche pour l’exposition à la triennale de photographie d’Hambourg