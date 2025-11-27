MAUD MELLE – MAUD MELLE – J ASSUME – THEATRE A L’OUEST Caen

MAUD MELLE – MAUD MELLE – J ASSUME Début : 2026-11-05 à 19:00. Tarif : – euros.

De quoi ça parle : Une femme de notre temps qui assume. Une femme qui dit tout haut ce qu’on ne dit pas. 50 ans, deux enfants, un périnée en fuite, une libido qui boude et un monde qui va trop vite… Elle pourrait pleurer, mais non ! Elle chante, elle danse, elle balance ! Avec ses parodies déjantées et son humour affûté, Maud transforme les galères du quotidien en éclats de rire. Vieillir ? Elle ASSUME. Être dépassée ? Elle ASSUME. Dire tout ce qu’on tait ? Elle ASSUME à fond. À travers son spectacle, elle ne se contente pas de divertir : elle interpelle, fait du bien et surtout, invite à la réflexion. Drôle, sans tabou et complètement déjanté, un vrai cocktail antimorosité préparé par Maud… À savourer sans modération !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14