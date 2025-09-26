Maud Paquis Le Son de la Terre PARIS 05

Maud Paquis Le Son de la Terre PARIS 05 mercredi 15 avril 2026.

Maud Paquis est une voix douce et lucide dans le paysage musical francophone. Pianiste, chanteuse et autrice-compositrice, la franco-suisse trace une trajectoire singulière entre le jazz et l’indie-pop, entre l’intime et le politique, entre le souvenir des années 60 et un avenir incertain.

Après avoir conquis le public avec son premier EP Morphée, puis son album Circé et son passage sur de nombreuses scènes prestigieuses, Maud revient avec un nouvel EP qui affirme une esthétique personnelle, chaleureuse et artisanale. Influencée par Clairo, Françoise Hardy ou encore Tom Jobim, elle tisse des chansons en français aux textures douces, entre bossa nova, jazz modal et pop lo-fi, portées par une voix agile et une production vintage.

Mais derrière les arrangements délicats, c’est une pensée engagée qui émerge. Maud chante les doutes d’une génération lucide et fatiguée, qui cherche des moments de réconfort dans un monde trop bruyant. Dans ses concerts comme dans ses textes, Maud Paquis crée un espace à part : une chambre à soi dans un monde qui fait peur. Un endroit où l’on respire un peu, ensemble.

Maud Paquis – chant, piano et composition

Maurice Ruf – guitare

Lennart Schandl – guitare-basse

Samuel Goupil – batterie

Robert Soltermann – saxophone ténor

Des chansons qui développe le présent sur pellicule : un flou volontaire, un grain nostalgique et de la lumière.

Le mercredi 15 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05