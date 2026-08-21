*MAUREILLAS-LAS ILLAS, LES HISTOIRES DE LA VALLÉE SAUVAGE Maureillas-las-Illas
mercredi 2 septembre 2026 · Maureillas-las-Illas
Informations pratiques
Maureillas-las-Illas
*MAUREILLAS-LAS ILLAS, LES HISTOIRES DE LA VALLÉE SAUVAGE
Maureillas-las-Illas Pyrénées-Orientales
Tarif : 6 – 6 – 6
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 16:30:00
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
VISITE GUIDÉE
Laissez-vous conter l’histoire de Maureillas-las-Illas, un village niché au pied du massif des salines connu pour sa production de bouchons de liège jusqu’au 20ème siècle. Notre guide vous mènera jusqu’à église Saint-Etienne abritant un tableau d’Antoine Guerra Le Jeune aussi appelé le peintre des rois catholiques .
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Maureillas-las-Illas 66480 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53 contact@vallespir-tourisme.com
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English :
GUIDED TOUR
Let us tell you the story of Maureillas-las-Illas, a village nestled at the foot of the Massif des Salines, known for its production of cork stoppers until the 20th century. Our guide will take you to the Church of Saint-Etienne, which houses a painting by Antoine Guerra “the Younger,” also known as “the painter of the Catholic Monarchs.”
L’événement *MAUREILLAS-LAS ILLAS, LES HISTOIRES DE LA VALLÉE SAUVAGE Maureillas-las-Illas a été mis à jour le 2026-08-21 par VALLESPIR TOURISME
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