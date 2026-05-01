MAWÔNAJ 2026 Commémoration du 22 MAI 1848 » HÉRITAGE DES MORNES 30 avril – 29 mai Le Lorrain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T01:00:00+02:00 – 2026-05-01T05:59:00+02:00

Fin : 2026-05-29T06:00:00+02:00 – 2026-05-30T05:59:00+02:00

Le Lorrain Le Lorrain Le Lorrain 97214 Martinique

Programme Mawônaj du 30 avril au 29 mai 2026 au lorrain : Rencontre littéraires, Projection de film, Initiation à la musique et à la danse Bèlè, Atelier généalogiques, Randonnée etc…