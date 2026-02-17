Maxence Rey | Les Mélodies de Koumamour Théâtre L’étoile du nord Paris
Maxence Rey | Les Mélodies de Koumamour Théâtre L’étoile du nord Paris mardi 17 mars 2026.
À partir de 8 ans
Koumamour vit dans la nature avec sa famille, dont tous les membres se reconnaissent par la mélodie de leurs cœurs. Un jour, alors qu’elle le sort de sa poitrine pour en écouter les battements, son cœur se fait dérober par un oiseau. Rejetée par les siens qui ne la reconnaissent plus, Koumamour entame un voyage initiatique. Ses aventures et sa rencontre avec une très vieille femme, des chèvres danseuses, un chêne ancêtre vont l’aider à recomposer sa propre mélodie de vie. A travers sa résilience, Koumamour devient une jeune fille libre, soucieuse du Vivant et de la nature.
Le mardi 17 mars 2026
de 10h00 à 10h00
payant Tout public.
Théâtre L’étoile du nord 16 rue Georgette Agutte 75018 Paris
https://www.etoiledunord-theatre.com/programmation/spectacles/maxence-rey-les-melodies-de-koumamour +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/
