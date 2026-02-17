Maxence Rey | Les Mélodies de Koumamour Théâtre L’étoile du nord Paris

À partir de 8 ans

Koumamour vit dans la nature avec sa famille, dont tous les membres se reconnaissent par la mélodie de leurs cœurs. Un jour, alors qu’elle le sort de sa poitrine pour en écouter les battements, son cœur se fait dérober par un oiseau. Rejetée par les siens qui ne la reconnaissent plus, Koumamour entame un voyage initiatique. Ses aventures et sa rencontre avec une très vieille femme, des chèvres danseuses, un chêne ancêtre vont l’aider à recomposer sa propre mélodie de vie. A travers sa résilience, Koumamour devient une jeune fille libre, soucieuse du Vivant et de la nature.

IMMERSION DANSE le festival. Sepctacle de danse.

Le mardi 17 mars 2026

de 10h00 à 10h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-17T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-17T11:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-17T10:00:00+02:00_2026-03-17T10:00:00+02:00

Théâtre L’étoile du nord 16 rue Georgette Agutte 75018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/programmation/spectacles/maxence-rey-les-melodies-de-koumamour +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/



Afficher la carte du lieu Théâtre L’étoile du nord et trouvez le meilleur itinéraire

