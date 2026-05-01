Mayade Route de Lahontan Habas

Habas

Mayade

Route de Lahontan Quartier Belote Habas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

La Mayade 2026 se déroulera les samedi 23 et dimanche 24 mai au quartier Belote à Habas. Durant tout le week-end, de nombreuses animations seront proposées dans une ambiance conviviale et festive marche de 8km, apéritif en musique, jeux, spectacle surprise et repas champêtres.

La Mayade 2026 se déroulera les samedi 23 et dimanche 24 mai au quartier Belote à Habas. Durant tout le week-end, de nombreuses animations seront proposées dans une ambiance conviviale et festive marche de 8km, apéritif en musique, jeux, spectacle surprise et repas champêtres. Un rendez-vous chaleureux à partager en famille ou entre amis pour profiter d’un bon moment autour des traditions et de la fête. .

Route de Lahontan Quartier Belote Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 71 95 48

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English : Mayade

La Mayade 2026 will take place on Saturday May 23 and Sunday May 24 at the Belote district in Habas. Throughout the weekend, there will be plenty of entertainment in a friendly, festive atmosphere, including an 8km walk, a musical aperitif, games, a surprise show and a country-style meal.

L’événement Mayade Habas a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Pays d’Orthe et Arrigans