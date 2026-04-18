Saint-Jean-sur-Mayenne

Mayenn’Bière Festival #6

Saint-Jean-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 11:00:00

fin : 2026-05-02 20:00:00

Date(s) :

2026-05-02

6ème édition du Mayenn’Bière Festival

Rendez-vous le Samedi 2 MAI pour déguster des produits locaux, les bières artisanales de chez nous. Du bon son dans les oreilles et des animations pour les enfants.

1€ l’entrée .

Saint-Jean-sur-Mayenne 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 6 03 13 74 22

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English :

6th Mayenn’Bière Festival

L’événement Mayenn’Bière Festival #6 Saint-Jean-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-04-18 par LAVAL TOURISME