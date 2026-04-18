Mayenn’Bière Festival #6 Saint-Jean-sur-Mayenne
Mayenn’Bière Festival #6 Saint-Jean-sur-Mayenne samedi 2 mai 2026.
Saint-Jean-sur-Mayenne
Mayenn’Bière Festival #6
Saint-Jean-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 11:00:00
fin : 2026-05-02 20:00:00
Date(s) :
2026-05-02
6ème édition du Mayenn’Bière Festival
Rendez-vous le Samedi 2 MAI pour déguster des produits locaux, les bières artisanales de chez nous. Du bon son dans les oreilles et des animations pour les enfants.
1€ l’entrée .
Saint-Jean-sur-Mayenne 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 6 03 13 74 22
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English :
6th Mayenn’Bière Festival
L’événement Mayenn’Bière Festival #6 Saint-Jean-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-04-18 par LAVAL TOURISME