May’Pin-Up Festival Terrain de loisirs Saint-Aubin-Fosse-Louvain

Informations pratiques

Saint-Aubin-Fosse-Louvain

May’Pin-Up Festival

Terrain de loisirs Le bourg Saint-Aubin-Fosse-Louvain Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Exposition de véhicules anciens,américains,yougtimer .Marché d’exposants ,créateurs, artisants, producteur

Marché d’exposant , voiture de collection en expo ,buvette et restauration sur place .

Dans une ambiance des année 50 -60, concert gratuits .Le tout en plein air pour le plaisir de sortir en famille dans une terrain de loisir jeux en bois mis a dispositions. .

Terrain de loisirs Le bourg Saint-Aubin-Fosse-Louvain 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 7 61 44 43 05 maypin-up.saintaubinfl@outlook.fr

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English :

Exhibition of classic, American, and youngtimer cars. Market featuring exhibitors, designers, artisans, and producers

L’événement May’Pin-Up Festival Saint-Aubin-Fosse-Louvain a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT53