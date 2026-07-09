May’Pin-Up Festival Terrain de loisirs Saint-Aubin-Fosse-Louvain
dimanche 13 septembre 2026 · Terrain de loisirs · Saint-Aubin-Fosse-Louvain
Informations pratiques
Saint-Aubin-Fosse-Louvain
May’Pin-Up Festival
Terrain de loisirs Le bourg Saint-Aubin-Fosse-Louvain Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Exposition de véhicules anciens,américains,yougtimer .Marché d’exposants ,créateurs, artisants, producteur
Marché d’exposant , voiture de collection en expo ,buvette et restauration sur place .
Dans une ambiance des année 50 -60, concert gratuits .Le tout en plein air pour le plaisir de sortir en famille dans une terrain de loisir jeux en bois mis a dispositions. .
Terrain de loisirs Le bourg Saint-Aubin-Fosse-Louvain 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 7 61 44 43 05 maypin-up.saintaubinfl@outlook.fr
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English :
Exhibition of classic, American, and youngtimer cars. Market featuring exhibitors, designers, artisans, and producers
L’événement May’Pin-Up Festival Saint-Aubin-Fosse-Louvain a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT53