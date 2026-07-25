Informations pratiques

Tardes

MAZEIRAT en fête

Tardes Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:45:00

fin : 2026-08-09 19:30:00

Date(s) :

2026-08-09

MAZEIRAT en Fête ! A Tardes !

8h45: Traditionnelle Randonnée Pédestre au départ de Mazeirat

12h30 Repas à l’abri (réserver si possible avant le 1er Août) ; Menu Champêtre

Adulte 18€, enfant (-10 ans ) 10€

15h30 Danses Traditionnelles par le groupe La Charraud (Groupe d’Arts et de Traditions Populaires de la Marche et du Limousin)

et à 18h30 Messe dans l’église

Tout l’après-midi: vente de boissons et crêpes au profit de l’association

Venez découvrir un patrimoine unique à sauvegarder!

Entrée libre. Renseignements: 06 37 96 37 51 / 06 11 99 18 85 / 05 55 82 81 33 .

Tardes 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 82 81 33

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English : MAZEIRAT en fête

L’événement MAZEIRAT en fête Tardes a été mis à jour le 2026-07-25 par Creuse Confluence Tourisme