MAZEIRAT en fête Tardes
dimanche 9 août 2026 · Tardes
Informations pratiques
Tardes
MAZEIRAT en fête
Tardes Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:45:00
fin : 2026-08-09 19:30:00
Date(s) :
2026-08-09
MAZEIRAT en Fête ! A Tardes !
8h45: Traditionnelle Randonnée Pédestre au départ de Mazeirat
12h30 Repas à l’abri (réserver si possible avant le 1er Août) ; Menu Champêtre
Adulte 18€, enfant (-10 ans ) 10€
15h30 Danses Traditionnelles par le groupe La Charraud (Groupe d’Arts et de Traditions Populaires de la Marche et du Limousin)
et à 18h30 Messe dans l’église
Tout l’après-midi: vente de boissons et crêpes au profit de l’association
Venez découvrir un patrimoine unique à sauvegarder!
Entrée libre. Renseignements: 06 37 96 37 51 / 06 11 99 18 85 / 05 55 82 81 33 .
Tardes 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 82 81 33
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English : MAZEIRAT en fête
L’événement MAZEIRAT en fête Tardes a été mis à jour le 2026-07-25 par Creuse Confluence Tourisme
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