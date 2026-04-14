Mécanique solidaire, Maison de Quartier La Bottière, Nantes
Mécanique solidaire, Maison de Quartier La Bottière, Nantes mercredi 22 avril 2026.
Mécanique solidaire Mercredi 22 avril, 19h30 Maison de Quartier La Bottière Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T19:30:00+02:00 – 2026-04-22T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T19:30:00+02:00 – 2026-04-22T21:00:00+02:00
MÉCANIQUE SOLIDAIRE
Documentaire écrit et réalisé par Valentine Michez
France, 2003
23 min
Égyptienne expatriée à Berlin, Salma plonge dans la mécanique vélo. Au fil de son apprentissage, c’est toute une philosophie de vie qu’elle découvre. Elle raconte ses premiers pas à Rückenwind, association dont les membres réparent des vélos pour des réfugiés, mais aussi sa rencontre avec le Vieux Biclou, association d’auto-réparation implantée à Montpellier.
Bande annonce
Cette séance, proposée par le Dérailleur et La Sagesse de l’Image, fait partie de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.
Maison de Quartier La Bottière 147 route de Sainte Luce 44300 NANTES Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549 [{« data »: {« author »: « Werner Caligari », « cache_age »: 86400, « description »: « bande-annonce ru00e9alisu00e9e par Julien Neyret », « type »: « video », « title »: « Mu00e9canique solidaire – bande-annonce (2023) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/00U2ZgKIHJo/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=00U2ZgKIHJo », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCGYqXNE_eEa4E2cxpThrg6w », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «
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Ciné débat
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