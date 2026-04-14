Mécanique solidaire, Maison de Quartier La Bottière, Nantes

Mécanique solidaire Mercredi 22 avril, 19h30 Maison de Quartier La Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T19:30:00+02:00 – 2026-04-22T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T19:30:00+02:00 – 2026-04-22T21:00:00+02:00

MÉCANIQUE SOLIDAIRE

Documentaire écrit et réalisé par Valentine Michez

France, 2003

23 min

Égyptienne expatriée à Berlin, Salma plonge dans la mécanique vélo. Au fil de son apprentissage, c’est toute une philosophie de vie qu’elle découvre. Elle raconte ses premiers pas à Rückenwind, association dont les membres réparent des vélos pour des réfugiés, mais aussi sa rencontre avec le Vieux Biclou, association d’auto-réparation implantée à Montpellier.

Bande annonce

Cette séance, proposée par le Dérailleur et La Sagesse de l’Image, fait partie de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Maison de Quartier La Bottière 147 route de Sainte Luce 44300 NANTES Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549 [{« data »: {« author »: « Werner Caligari », « cache_age »: 86400, « description »: « bande-annonce ru00e9alisu00e9e par Julien Neyret », « type »: « video », « title »: « Mu00e9canique solidaire – bande-annonce (2023) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/00U2ZgKIHJo/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=00U2ZgKIHJo », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCGYqXNE_eEa4E2cxpThrg6w », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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