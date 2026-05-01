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MECHOUI AGNEAU A LA BROCHE TERRAIN DE PETANQUE Terres-de-Haute-Charente

MECHOUI AGNEAU A LA BROCHE TERRAIN DE PETANQUE Terres-de-Haute-Charente dimanche 24 mai 2026.

Lieu : TERRAIN DE PETANQUE

Adresse : ROUMAZIERES LOUBERT

Ville : 16270 Terres-de-Haute-Charente

Département : Charente

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif : 18 18

Terres-de-Haute-Charente

MECHOUI AGNEAU A LA BROCHE

TERRAIN DE PETANQUE ROUMAZIERES LOUBERT Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:30:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Rendez-vous au terrain de pétanque pour un moment convivial
Agneau à la broche
Jeux tout l’après-midi
Ambiance détendue

Venez quand vous voulez, repartez quand vous voulez !

On vous attend nombreux pour partager ce bon moment ☀️
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TERRAIN DE PETANQUE ROUMAZIERES LOUBERT Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 27 49 38  cafedesartisans16@gmail.com

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English :

Rendezvous at the petanque ground for a convivial moment:
Lamb on the spit
Games all afternoon
Relaxed atmosphere

Come when you like, leave when you like!

We look forward to seeing many of you there!

L’événement MECHOUI AGNEAU A LA BROCHE Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Charente Limousine

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