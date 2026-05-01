MECHOUI AGNEAU A LA BROCHE TERRAIN DE PETANQUE Terres-de-Haute-Charente

Terres-de-Haute-Charente

MECHOUI AGNEAU A LA BROCHE

TERRAIN DE PETANQUE ROUMAZIERES LOUBERT Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 11:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Rendez-vous au terrain de pétanque pour un moment convivial

Agneau à la broche

Jeux tout l’après-midi

Ambiance détendue



Venez quand vous voulez, repartez quand vous voulez !



On vous attend nombreux pour partager ce bon moment ☀️

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TERRAIN DE PETANQUE ROUMAZIERES LOUBERT Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 27 49 38 cafedesartisans16@gmail.com

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English :

Rendezvous at the petanque ground for a convivial moment:

Lamb on the spit

Games all afternoon

Relaxed atmosphere



Come when you like, leave when you like!



We look forward to seeing many of you there!

L’événement MECHOUI AGNEAU A LA BROCHE Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Charente Limousine