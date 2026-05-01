MECHOUI AGNEAU A LA BROCHE TERRAIN DE PETANQUE Terres-de-Haute-Charente
MECHOUI AGNEAU A LA BROCHE TERRAIN DE PETANQUE Terres-de-Haute-Charente dimanche 24 mai 2026.
Terres-de-Haute-Charente
MECHOUI AGNEAU A LA BROCHE
TERRAIN DE PETANQUE ROUMAZIERES LOUBERT Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Rendez-vous au terrain de pétanque pour un moment convivial
Agneau à la broche
Jeux tout l’après-midi
Ambiance détendue
Venez quand vous voulez, repartez quand vous voulez !
On vous attend nombreux pour partager ce bon moment ☀️
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TERRAIN DE PETANQUE ROUMAZIERES LOUBERT Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 27 49 38 cafedesartisans16@gmail.com
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English :
Rendezvous at the petanque ground for a convivial moment:
Lamb on the spit
Games all afternoon
Relaxed atmosphere
Come when you like, leave when you like!
We look forward to seeing many of you there!
L’événement MECHOUI AGNEAU A LA BROCHE Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Charente Limousine