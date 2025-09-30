Fête des Pradelles Plan d’eau des Pradelles Terres-de-Haute-Charente

Terres-de-Haute-Charente

Fête des Pradelles

Plan d’eau des Pradelles 31 rue de l’Union Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-19

Venez vous rafraichir autour du plan d’eau les Pradelles ce samedi 19 et dimanche 20 juillet. Il y en a pour tous les goûts, petits et grands enfants!

.

Plan d’eau des Pradelles 31 rue de l’Union Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 64 97 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and cool off around the Les Pradelles lake this Saturday, July 19 and Sunday, July 20. There’s something for everyone, young and old alike!

L’événement Fête des Pradelles Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme Charente Limousine