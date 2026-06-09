Terres-de-Haute-Charente

Visites Guidées Château de Chambes

Château de Chambes Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Le Château de Chambes ouvrira ses portes au public durant l’été 2026. Des visites gratuites sont proposées avec des départs toutes les 30 minutes, encadrées par un gardien.

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Château de Chambes Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine marin.chaboche@santeazurprestations.fr

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English :

Château de Chambes will open its doors to the public in the summer of 2026. Free guided tours are available, departing every 30 minutes.

L’événement Visites Guidées Château de Chambes Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Charente Limousine