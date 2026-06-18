Fête de l’été à Suris Terres-de-Haute-Charente
Fête de l’été à Suris Terres-de-Haute-Charente dimanche 5 juillet 2026.
Terres-de-Haute-Charente
Fête de l’été à Suris
Le Bourg-Suris Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Fête de l’été à Suris avec vide grenier, buvette et restauration, artisans créateurs, expositions et animations.
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Le Bourg-Suris Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 79 48 71
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English :
Suris Summer Festival, featuring a yard sale, a refreshment stand and food vendors, artisanal creators, exhibitions, and entertainment.
L’événement Fête de l’été à Suris Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Charente Limousine