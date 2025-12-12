26e Tournoi Open de Tennis stade de tennis Terres-de-Haute-Charente

Terres-de-Haute-Charente

26e Tournoi Open de Tennis

stade de tennis Tennis Charente Limousine Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : 12 – 12 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-01

Le 26e Tournoi Open de Tennis en première catégorie se déroulera du 1er au 17 juillet 2026. Des épreuves Open Dames et Messieurs, ainsi que des consolantes, sont prévues. Restauration possible sur place.

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stade de tennis Tennis Charente Limousine Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 76 19 87

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English :

The 26th First-Division Open Tennis Tournament will take place from July 1 to 17, 2026. Men’s and women’s open events, as well as consolation matches, are scheduled. Food and drink will be available on site.

L’événement 26e Tournoi Open de Tennis Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Charente Limousine