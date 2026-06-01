Méchoui Coudroy
Méchoui Coudroy samedi 20 juin 2026.
Coudroy
Méchoui
2 Route de Choiseau Coudroy Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Méchoui
Méchoui. A partir de 19h. Renseignements et inscription au 06 24 75 41 74. Repas 28€ par personne hors boisson, enfant jusqu’à 16 ans 15€ hors boisson. Animation et tombola. 15 .
2 Route de Choiseau Coudroy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 75 41 74
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English :
Mechoui with dance party
L’événement Méchoui Coudroy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT GATINAIS SUD
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