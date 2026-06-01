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Méchoui Coudroy

Méchoui Coudroy

Méchoui Coudroy samedi 20 juin 2026.

Adresse : 2 Route de Choiseau

Ville : 45260 Coudroy

Département : Loiret

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif enfant

Coudroy

Méchoui

2 Route de Choiseau Coudroy Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Méchoui
Méchoui. A partir de 19h. Renseignements et inscription au 06 24 75 41 74. Repas 28€ par personne hors boisson, enfant jusqu’à 16 ans 15€ hors boisson. Animation et tombola. 15  .

2 Route de Choiseau Coudroy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 75 41 74 

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English :

Mechoui with dance party

L’événement Méchoui Coudroy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT GATINAIS SUD

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