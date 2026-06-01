Midi moules/frites Coudroy
Midi moules/frites Coudroy jeudi 18 juin 2026.
Coudroy
Midi moules/frites
Coudroy Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 12:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Midi moules/frites
Moules/frites le midi. 22€ entrée/plat/dessert et 1/4 de vin. Réservation au 02 18 12 74 54 .
Coudroy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 74 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mussels and French fries lunch
L’événement Midi moules/frites Coudroy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Coudroy (Loiret)
- Méchoui Coudroy 20 juin 2026