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Midi moules/frites Coudroy

Midi moules/frites Coudroy

Midi moules/frites Coudroy jeudi 18 juin 2026.

Ville : 45260 Coudroy

Département : Loiret

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Coudroy

Midi moules/frites

Coudroy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 12:00:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Midi moules/frites
Moules/frites le midi. 22€ entrée/plat/dessert et 1/4 de vin. Réservation au 02 18 12 74 54   .

Coudroy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 74 54 

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English :

Mussels and French fries lunch

L’événement Midi moules/frites Coudroy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT GATINAIS SUD

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