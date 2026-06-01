Châlus

Mechoui de la gaule Chalusienne

Châlus Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Mechoui organisé par la Gaule chalusienne, 11h30 exposition de tracteurs anciens, reservation du repas avant le 19 Juin au 05 55 78 55 24 .

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Mechoui de la gaule Chalusienne Châlus a été mis à jour le 2026-06-02 par Terres de Limousin