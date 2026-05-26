Méchoui des bords de Loire Bourg Cussac-sur-Loire

Cussac-sur-Loire

Méchoui des bords de Loire

Bourg Bords de Loire Cussac-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le Comité Cussac Loisirs organise la quatrième édition de son méchoui sur les bords de Loire, le dimanche 7 juin 2026 à partir de 11h30. Rendez-vous sur les bords de Loire au bourg de Cussac-sur-Loire.

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Bourg Bords de Loire Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 02 96 32

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English :

The Comité Cussac Loisirs is organizing the fourth edition of its méchoui on the banks of the Loire, on Sunday June 7, 2026 from 11:30 am. Meet on the banks of the Loire in the village of Cussac-sur-Loire.

L’événement Méchoui des bords de Loire Cussac-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay