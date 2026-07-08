Méchoui Mairie de Lamongerie Lamongerie
dimanche 16 août 2026 · Mairie de Lamongerie · Lamongerie
Informations pratiques
Lamongerie
Méchoui
Mairie de Lamongerie 2 place de la Mairie Lamongerie Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Animations à partir de 10h exposition de tracteurs anciens, voitures anciennes, battage à l’ancienne, motos.
Méchoui avec agneau local, à 12h30 20€ par adulte 12€ enfant jusqu’à 12 ans. Sur réservation au 06 72 13 59 09 ou 05 55 73 46 18. .
Mairie de Lamongerie 2 place de la Mairie Lamongerie 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 46 18
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English : Méchoui
L’événement Méchoui Lamongerie a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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