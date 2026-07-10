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AGENDA · Lamongerie

Musika Beach Party route du ruisseau des Forges Lamongerie

samedi 8 août 2026 · route du ruisseau des Forges · Lamongerie

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
route du ruisseau des Forges
Adresse
Plan d'eau des Forges
Ville
19510 Lamongerie
Département
Corrèze
Tarif

Lamongerie

Musika Beach Party

route du ruisseau des Forges Plan d’eau des Forges Lamongerie Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09

Musika Beach Party 1ère édition.
Samedi
18h marché nocturne exposants, créateurs, artisans locaux.
Show live Stef et Sab et DJ Live

dimanche Serge Conjad et sa rosalie

Les 2 jours Maquillage enfants et structures gonflables.   .

route du ruisseau des Forges Plan d’eau des Forges Lamongerie 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 46 18 

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English : Musika Beach Party

L’événement Musika Beach Party Lamongerie a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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