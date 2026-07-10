Musika Beach Party route du ruisseau des Forges Lamongerie
samedi 8 août 2026 · route du ruisseau des Forges · Lamongerie
Informations pratiques
Lamongerie
Musika Beach Party
route du ruisseau des Forges Plan d’eau des Forges Lamongerie Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09
Musika Beach Party 1ère édition.
Samedi
18h marché nocturne exposants, créateurs, artisans locaux.
Show live Stef et Sab et DJ Live
dimanche Serge Conjad et sa rosalie
Les 2 jours Maquillage enfants et structures gonflables. .
route du ruisseau des Forges Plan d’eau des Forges Lamongerie 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 46 18
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English : Musika Beach Party
L’événement Musika Beach Party Lamongerie a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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