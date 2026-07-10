Musika Beach Party route du ruisseau des Forges Lamongerie

samedi 8 août 2026 · route du ruisseau des Forges · Lamongerie

Informations pratiques

Lamongerie

Musika Beach Party

route du ruisseau des Forges Plan d’eau des Forges Lamongerie Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

Musika Beach Party 1ère édition.

Samedi

18h marché nocturne exposants, créateurs, artisans locaux.

Show live Stef et Sab et DJ Live

dimanche Serge Conjad et sa rosalie

Les 2 jours Maquillage enfants et structures gonflables. .

route du ruisseau des Forges Plan d’eau des Forges Lamongerie 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 46 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musika Beach Party

L’événement Musika Beach Party Lamongerie a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze