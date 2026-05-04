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Méchoui Roches

Méchoui Roches

Méchoui Roches dimanche 2 août 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 23270 Roches

Département : Creuse

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

Roches

Méchoui

Le bourg Roches Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Méchoui
Dimanche 2 Août
Le midi
Pétanque, structure gonflable pour les enfants
RESERVATION
07.82.06.70.43

–> Comité des fêtes   .

Le bourg Roches 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 06 70 43 

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English : Méchoui

L’événement Méchoui Roches a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche