Méchoui Roches
Méchoui Roches dimanche 2 août 2026.
Roches
Méchoui
Le bourg Roches Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Méchoui
Dimanche 2 Août
Le midi
Pétanque, structure gonflable pour les enfants
RESERVATION
07.82.06.70.43
–> Comité des fêtes .
Le bourg Roches 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 06 70 43
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English : Méchoui
L’événement Méchoui Roches a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche