UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Caprais

Méchoui Saint-Caprais

dimanche 16 août 2026 · Saint-Caprais

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
12:30:00
Ville
03190 Saint-Caprais
Département
Allier
Tarif

Saint-Caprais

Méchoui

Saint-Caprais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 12:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Le comité des fêtes organise une journée méchoui dimanche 16 août, à partir de 12 h 30, à la salle polyvalente. Au menu apéritif, entrée, viande (méchoui ou rôti de porc), fromage, dessert, café.
  .

Saint-Caprais 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 87 71 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Festival Committee is organizing a mechoui day on Sunday, August 16, starting at 12:30 p.m., at the multipurpose hall. On the menu: appetizers, starter, meat (méchoui or roast pork), cheese, dessert, and coffee.

L’événement Méchoui Saint-Caprais a été mis à jour le 2026-07-22 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Saint-Caprais (Allier)