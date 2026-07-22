Méchoui Saint-Caprais
dimanche 16 août 2026 · Saint-Caprais
Informations pratiques
Saint-Caprais
Méchoui
Saint-Caprais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 12:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Le comité des fêtes organise une journée méchoui dimanche 16 août, à partir de 12 h 30, à la salle polyvalente. Au menu apéritif, entrée, viande (méchoui ou rôti de porc), fromage, dessert, café.
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Saint-Caprais 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 87 71
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English :
The Festival Committee is organizing a mechoui day on Sunday, August 16, starting at 12:30 p.m., at the multipurpose hall. On the menu: appetizers, starter, meat (méchoui or roast pork), cheese, dessert, and coffee.
L’événement Méchoui Saint-Caprais a été mis à jour le 2026-07-22 par Montluçon Tourisme
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