Médiathèque Bébés lecteurs Mutzig
Médiathèque Bébés lecteurs Mutzig samedi 25 octobre 2025.
Médiathèque Bébés lecteurs
39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-25 09:30:00
fin : 2025-12-20 10:00:00
Date(s) :
2025-10-25 2025-11-29 2025-12-20
Une séance de lecture animée d’une vingtaine de minutes pour découvrir les dernières nouveautés adaptées aux tout-petits. Un moment tendre à partager entre parents et enfants.
À la médiathèque
Sur inscription Jusqu’à 5 ans
9h30 .
39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 70 55 mediatheque@villedemutzig.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Médiathèque Bébés lecteurs Mutzig a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Rohan de Mutzig