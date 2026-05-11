Concours de pêche amateurs Mutzig
Concours de pêche amateurs Mutzig dimanche 17 mai 2026.
Mutzig
Concours de pêche amateurs
rue de l’Étang Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 08:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
L’association de pêche de Mutzig (AAPPMA) organise un nouveau concours de pêche amateurs.
Rendez-vous le dimanche 17 mai à l’étang des Müehlmatten.
Début du premier tour 8 h 30
Prix du ticket 15 €
Appâts artificiels interdits.
Déjeuner bouchée à la reine (15 €)
Les tickets seront vendus à l’étang, le jour même ou sur réservation au 06 88 46 88 70.
Petite restauration et buvette sur place.
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rue de l’Étang Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 46 88 70
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English :
L’événement Concours de pêche amateurs Mutzig a été mis à jour le 2026-05-06 par Ville de Mutzig
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