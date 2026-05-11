Mutzig

Concours de pêche amateurs

rue de l’Étang Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 08:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

L’association de pêche de Mutzig (AAPPMA) organise un nouveau concours de pêche amateurs.

Rendez-vous le dimanche 17 mai à l’étang des Müehlmatten.

Début du premier tour 8 h 30

Prix du ticket 15 €

Appâts artificiels interdits.

Déjeuner bouchée à la reine (15 €)

Les tickets seront vendus à l’étang, le jour même ou sur réservation au 06 88 46 88 70.

Petite restauration et buvette sur place.

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rue de l’Étang Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 46 88 70

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English :

L’événement Concours de pêche amateurs Mutzig a été mis à jour le 2026-05-06 par Ville de Mutzig