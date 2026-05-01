Médiathèque de Chassal-Molinges Permanence Conseillère numérique Médiathèque Chassal-Molinges
Médiathèque de Chassal-Molinges Permanence Conseillère numérique Médiathèque Chassal-Molinges vendredi 29 mai 2026.
Chassal-Molinges
Médiathèque de Chassal-Molinges Permanence Conseillère numérique
Médiathèque 4B Rue des Écoles Chassal-Molinges Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 09:30:00
fin : 2026-05-29 12:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Médiathèque de Chassal-Molinges Permanence Conseillère numérique
Vendredi 29 mai de 9h30 à12h
Notre conseillère numérique vous aide à prendre en main votre ordinateur, téléphone, à naviguer sur Internet…
Elodie Piard propose des ateliers thématiques ou un accompagnement personnalisé sur rendez-vous.
Basée au Dôme, elle se déplace dans tout le réseau des médiathèques pour répondre à vos problématiques autour de l’informatique. .
Médiathèque 4B Rue des Écoles Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
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English : Médiathèque de Chassal-Molinges Permanence Conseillère numérique
L’événement Médiathèque de Chassal-Molinges Permanence Conseillère numérique Chassal-Molinges a été mis à jour le 2026-04-30 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)