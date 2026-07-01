Médiathèque de Viry Apéro littéraire Médiathèque Viry
vendredi 24 juillet 2026 · Médiathèque · Viry
Informations pratiques
Viry
Médiathèque de Viry Apéro littéraire
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24 20:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Médiathèque de Viry Apéro littéraire
Vendredi 24 juillet à 18h30
Envie de partager un coup de cœur ou de faire le plein de nouvelles lectures ? Le club de lecture vous invite à échanger entre passionnés.
Pour tous et toutes .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Médiathèque de Viry Apéro littéraire
L’événement Médiathèque de Viry Apéro littéraire Viry a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Viry (Jura)
- Médiathèque de Viry Soirée jeux Médiathèque Viry 26 août 2026