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Médiathèque de Viry Apéro littéraire Médiathèque Viry

vendredi 24 juillet 2026 · Médiathèque · Viry

Médiathèque de Viry Apéro littéraire Médiathèque Viry

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
5 Rue des Écoles
Ville
39360 Viry
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Viry

Médiathèque de Viry Apéro littéraire

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24 20:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Médiathèque de Viry Apéro littéraire

Vendredi 24 juillet à 18h30

Envie de partager un coup de cœur ou de faire le plein de nouvelles lectures ? Le club de lecture vous invite à échanger entre passionnés.
Pour tous et toutes   .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16 

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English : Médiathèque de Viry Apéro littéraire

L’événement Médiathèque de Viry Apéro littéraire Viry a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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