Médiathèque de Viry Apéro littéraire Médiathèque Viry

Informations pratiques

Viry

Médiathèque de Viry Apéro littéraire

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24 20:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Médiathèque de Viry Apéro littéraire

Vendredi 24 juillet à 18h30

Envie de partager un coup de cœur ou de faire le plein de nouvelles lectures ? Le club de lecture vous invite à échanger entre passionnés.

Pour tous et toutes .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

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English : Médiathèque de Viry Apéro littéraire

L’événement Médiathèque de Viry Apéro littéraire Viry a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)