Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Médiathèque de Viry Atelier mémoire Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Atelier mémoire Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Atelier mémoire Médiathèque Viry vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 5 Rue des Écoles

Ville : 39360 Viry

Département : Jura

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Viry

Médiathèque de Viry Atelier mémoire

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-06-26 15:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Médiathèque de Viry Atelier mémoire

Vendredi 26 juin à 14h

Des jeux, des rires, et des défis pour entretenir sa mémoire tout en s’amusant.
Adultes | Sur inscription   .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Médiathèque de Viry Atelier mémoire

L’événement Médiathèque de Viry Atelier mémoire Viry a été mis à jour le 2026-06-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Viry (Jura)