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Médiathèque de Viry Atelier peinture sur pot Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Atelier peinture sur pot Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Atelier peinture sur pot Médiathèque Viry samedi 20 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 5 Rue des Écoles

Ville : 39360 Viry

Département : Jura

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Viry

Médiathèque de Viry Atelier peinture sur pot

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Médiathèque de Viry Atelier peinture sur pot

Samedi 20 juin à 10h30

Donnez des couleurs à vos pots en terre cuite !
Un atelier créatif et convivial pour peindre, décorer et personnaliser vos pots selon vos envies.
Pour tous et toutes | Apportez votre pot en terre cuite   .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16 

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English : Médiathèque de Viry Atelier peinture sur pot

L’événement Médiathèque de Viry Atelier peinture sur pot Viry a été mis à jour le 2026-06-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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