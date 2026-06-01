Médiathèque de Viry Atelier peinture sur pot Médiathèque Viry
Médiathèque de Viry Atelier peinture sur pot Médiathèque Viry samedi 20 juin 2026.
Viry
Médiathèque de Viry Atelier peinture sur pot
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Médiathèque de Viry Atelier peinture sur pot
Samedi 20 juin à 10h30
Donnez des couleurs à vos pots en terre cuite !
Un atelier créatif et convivial pour peindre, décorer et personnaliser vos pots selon vos envies.
Pour tous et toutes | Apportez votre pot en terre cuite .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
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English : Médiathèque de Viry Atelier peinture sur pot
L’événement Médiathèque de Viry Atelier peinture sur pot Viry a été mis à jour le 2026-06-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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