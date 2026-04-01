Médiathèque des enfants Place du champs de Foire Commana

Commana

Médiathèque des enfants

Place du champs de Foire Médiathèque des Monts d’Arrée Commana Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 10:30:00

fin : 2026-06-24 11:30:00

Date(s) :

2026-04-29 2026-05-27 2026-06-24

Chaque dernier mercredi du mois, les bénévoles de la médiathèque de Commana vous accueillent avec vos enfants pour une heure de lecture, chants, comptines et autres activités.

Ouvert à tous, sans inscription. .

Place du champs de Foire Médiathèque des Monts d’Arrée Commana 29450 Finistère Bretagne +33 2 98 78 06 94

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English : Médiathèque des enfants

L’événement Médiathèque des enfants Commana a été mis à jour le 2026-04-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX