Médiathèque des enfants Place du champs de Foire Commana
Médiathèque des enfants Place du champs de Foire Commana mercredi 29 avril 2026.
Commana
Médiathèque des enfants
Place du champs de Foire Médiathèque des Monts d’Arrée Commana Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 10:30:00
fin : 2026-06-24 11:30:00
Date(s) :
2026-04-29 2026-05-27 2026-06-24
Chaque dernier mercredi du mois, les bénévoles de la médiathèque de Commana vous accueillent avec vos enfants pour une heure de lecture, chants, comptines et autres activités.
Ouvert à tous, sans inscription. .
Place du champs de Foire Médiathèque des Monts d’Arrée Commana 29450 Finistère Bretagne +33 2 98 78 06 94
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English : Médiathèque des enfants
L’événement Médiathèque des enfants Commana a été mis à jour le 2026-04-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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