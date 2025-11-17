Tribreizh Commana

Tribreizh

Lac du Drennec Commana Finistère

L’édition 2026 du Tribreizh se tiendra les 20 et 21 Juin. Pourquoi deux jours? Et bien cette année l’équipe du Tribreizh et le club des Dauphins de l’Elorn Landerneau Triathlon sont heureux de vous proposer deux formats de course le samedi 20 avec un triathlon format XS et le dimanche 21 avec le traditionnel Format L. Deux fois plus de plaisir et de bons moments passés dans les monts d’ Arrées.

Restez connectés aux différents réseaux #staytuned mais sachez que d’ores et déjà les inscriptions ouvriront début janvier. .

Lac du Drennec Commana 29450 Finistère Bretagne

