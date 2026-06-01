Place aux jeux! Place du champs de Foire Commana vendredi 19 juin 2026.

Commana

Place aux jeux!

Place du champs de Foire Médiathèque des Monts d’Arrée Commana Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Vous souhaitez venir partager un moment convivial autour des jeux de société ?

Découvrir de nouveaux jeux, en faire découvrir ou bien encore rencontrer de nouveaux joueurs ?

Alors n’hésitez plus à venir rencontrer le groupe jeux de l’association Kalune qui se réunit à la médiathèque des Mots d’Arrée (Commana) chaque 3ème vendredi du mois dès 19h ainsi que chaque premier dimanche du mois de 10h à 12h.

Gratuit pour tous (pas de nécessité d’adhérer à l’association), sans inscription. .

Place du champs de Foire Médiathèque des Monts d’Arrée Commana 29450 Finistère Bretagne +33 2 98 78 06 94

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English :

L’événement Place aux jeux! Commana a été mis à jour le 2026-06-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX