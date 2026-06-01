Place aux jeux! Place du champs de Foire Commana
Place aux jeux! Place du champs de Foire Commana vendredi 19 juin 2026.
Commana
Place aux jeux!
Place du champs de Foire Médiathèque des Monts d’Arrée Commana Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Vous souhaitez venir partager un moment convivial autour des jeux de société ?
Découvrir de nouveaux jeux, en faire découvrir ou bien encore rencontrer de nouveaux joueurs ?
Alors n’hésitez plus à venir rencontrer le groupe jeux de l’association Kalune qui se réunit à la médiathèque des Mots d’Arrée (Commana) chaque 3ème vendredi du mois dès 19h ainsi que chaque premier dimanche du mois de 10h à 12h.
Gratuit pour tous (pas de nécessité d’adhérer à l’association), sans inscription. .
Place du champs de Foire Médiathèque des Monts d’Arrée Commana 29450 Finistère Bretagne +33 2 98 78 06 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Place aux jeux! Commana a été mis à jour le 2026-06-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Commana (Finistère)
- Tribreizh Commana 20 juin 2026