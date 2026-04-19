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Médiathèque Exposition Les avant-scènes Médiathèque Saint-Lunaire

Médiathèque Exposition Les avant-scènes Médiathèque Saint-Lunaire mardi 12 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 75 Boulevard des Cap-Horniers

Ville : 35800 Saint-Lunaire

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif :

Saint-Lunaire

Médiathèque Exposition Les avant-scènes

Médiathèque 75 Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-12

Exposition  »Les avant-scènes », par la Compagnie La passée.

A découvrir pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.   .

Médiathèque 75 Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13 

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English :

L’événement Médiathèque Exposition Les avant-scènes Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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