Médiathèque Exposition Les avant-scènes Médiathèque Saint-Lunaire
Médiathèque Exposition Les avant-scènes Médiathèque Saint-Lunaire mardi 12 mai 2026.
Saint-Lunaire
Médiathèque Exposition Les avant-scènes
Médiathèque 75 Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-12
Exposition »Les avant-scènes », par la Compagnie La passée.
A découvrir pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque 75 Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13
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English :
L’événement Médiathèque Exposition Les avant-scènes Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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