Médiathèque Exposition Les avant-scènes Médiathèque Saint-Lunaire

Saint-Lunaire

Médiathèque Exposition Les avant-scènes

Médiathèque 75 Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-12

Exposition »Les avant-scènes », par la Compagnie La passée.

A découvrir pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque 75 Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13

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English :

L’événement Médiathèque Exposition Les avant-scènes Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme