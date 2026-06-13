Médiathèque l’Ourse François Ravard dessine en direct Médiathèque l’Ourse Dinard

Dinard

Médiathèque l’Ourse François Ravard dessine en direct

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Plongée graphique assurée avec cette rencontre dessinée ! Tout en réalisant une démonstration, François Ravard auteur et dessinateur de bande dessinée abordera les procédés et techniques artistiques qu’il utilise, sa façon de travailler, ses influences et plus largement son œuvre picturale.

Informations pratiques

Médiathèque L’ourse DINARD

Gratuit

Tout public

Durée ~1h30

réservation conseillée en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou à l’accueil de la médiathèque aux horaires d’ouverture.

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

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English :

L’événement Médiathèque l’Ourse François Ravard dessine en direct Dinard a été mis à jour le 2026-06-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme