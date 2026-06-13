Médiathèque l’Ourse François Ravard dessine en direct Médiathèque l’Ourse Dinard
Médiathèque l’Ourse François Ravard dessine en direct Médiathèque l’Ourse Dinard vendredi 17 juillet 2026.
Dinard
Médiathèque l’Ourse François Ravard dessine en direct
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Plongée graphique assurée avec cette rencontre dessinée ! Tout en réalisant une démonstration, François Ravard auteur et dessinateur de bande dessinée abordera les procédés et techniques artistiques qu’il utilise, sa façon de travailler, ses influences et plus largement son œuvre picturale.
Informations pratiques
Médiathèque L’ourse DINARD
Gratuit
Tout public
Durée ~1h30
réservation conseillée en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou à l’accueil de la médiathèque aux horaires d’ouverture.
Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation .
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30
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English :
L’événement Médiathèque l’Ourse François Ravard dessine en direct Dinard a été mis à jour le 2026-06-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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