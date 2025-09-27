Vent de Voyage Visite guidée des ateliers Atelier Vent de Voyage Dinard
Vent de Voyage Visite guidée des ateliers Atelier Vent de Voyage Dinard vendredi 17 juillet 2026.
Dinard
Vent de Voyage Visite guidée des ateliers
Atelier Vent de Voyage 6 Rue Isaac Newton Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 11:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Venez découvrir l’univers des ateliers Vent de Voyage à Dinard le temps d’une visite guidée!
Vous êtes invités à une visite guidée spéciale et gratuite de l’atelier Vent de Voyage à Dinard. Rejoignez-nous le Vendredi 17 Juillet 2026 à 10h00 pour découvrir les coulisses de notre atelier.
Venez admirer l’équipe de couturières à l’œuvre et en apprendre davantage sur notre processus de création unique. La visite se déroulera au 6 Rue Isaac Newton. Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l’univers marin de Vent de Voyage.
Vous découvrirez le savoir-faire d’artisan qui a lancé l’idée des sacs et bagages en voile recyclée en France à Saint-Malo. Chaque produit est unique, sa personnalité est révélée par la qualité et la solidité des finitions issues des techniques du matelotage, des voileries, de la sellerie marine et de la maroquinerie.
Entrée libre Durée visite 1H00
Réservation en ligne obligatoire sur www.eventbrite.fr
Atelier Vent de Voyage
Z.A 6 Rue Isaac Newton .
Atelier Vent de Voyage 6 Rue Isaac Newton Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 84 03 54 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vent de Voyage Visite guidée des ateliers Dinard a été mis à jour le 2026-06-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)
- Soirées d’été Grand Hôtel Barrière Grand Hôtel Barrière Dinard 19 juin 2026
- 12èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne 2026 Emeraude Cinémas Dinard 19 juin 2026
- Vent de Voyage Visite guidée des ateliers Atelier Vent de Voyage Dinard 19 juin 2026
- Les Rendez-Vous Littéraires Rencontre avec Jean-Paul KAUFFMANN Casino Barrière Dinard 20 juin 2026
- L’école de musique en fête Passage du Bocage Dinard 20 juin 2026