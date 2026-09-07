Médiathèques en folie ! Eveil musical, Médiathèque de Rougegoutte, Vescemont
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Rougegoutte · Vescemont
Informations pratiques
Médiathèques en folie ! Eveil musical Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Rougegoutte Territoire de Belfort
limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Eveil musical
1-6 ans – sur réservation
Découverte d’instruments de musique et d’objets sonores animée par Baptiste Jeandel
Médiathèque de Rougegoutte 90200 ROUGEGOUTTE 16 Rue des écoles Vescemont 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0384270345 https://mediatheque90.territoiredebelfort.fr/ccvs/ [{« type »: « phone », « value »: « 0384270345 »}] Médiathèque située derrière la mairie Parking à proximité
Biblis en folie 2026
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