Médiathèques en folie ! Eveil musical, Médiathèque de Rougegoutte, Vescemont

Informations pratiques

Médiathèques en folie ! Eveil musical Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Rougegoutte Territoire de Belfort

limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Eveil musical

1-6 ans – sur réservation

Découverte d’instruments de musique et d’objets sonores animée par Baptiste Jeandel

Médiathèque de Rougegoutte 90200 ROUGEGOUTTE 16 Rue des écoles Vescemont 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0384270345 https://mediatheque90.territoiredebelfort.fr/ccvs/ [{« type »: « phone », « value »: « 0384270345 »}] Médiathèque située derrière la mairie Parking à proximité

Biblis en folie 2026

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