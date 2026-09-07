Médiathèques en folie ! Projection du film « Robe rose et chocolat », Médiathèque de Rougemont-le-Château, Rougemont-le-Château

Informations pratiques

Médiathèques en folie ! Projection du film « Robe rose et chocolat » Vendredi 2 octobre, 14h00 Médiathèque de Rougemont-le-Château Territoire de Belfort

limite à 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Projection du film « Robe rose et chocolat »

Tout public – 2 octobre à 14h – avant la grande fête du 3/10

D’après le roman « Amer chocolat » de Marie-Thérèse Boiteux qui devrait être présente pour échanger avec le public.

Dans le roman et dans le film, Marie-Thérèse Boiteux raconte son propre exil en Suisse durant la seconde guerre mondiale, alors qu’elle était enfant.

Médiathèque de Rougemont-le-Château 90110 Rougemont-le-Château 20 Route de Masevaux Rougemont-le-Château 90110 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 27 69 68 https://mediatheque90.territoiredebelfort.fr/ccvs/ [{« type »: « phone », « value »: « 0384276968 »}] Médiathèque intercommunale située dans le foyer rural Parking devant le bâtiment

Biblis en folie 2026

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