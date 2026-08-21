MEDIATION ANIMALE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe
jeudi 17 septembre 2026 · Maison de quartier du Moulin · Grande-Synthe
Informations pratiques
MEDIATION ANIMALE Jeudi 17 septembre, 10h00 Maison de quartier du Moulin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T11:00:00+02:00
À travers des moments doux et encadrés (caresses, observation, comptines, petites interactions), les enfants développent leur éveil sensoriel, leur motricité fine et leur capacité dattention. La présence de lanimal favorise également lapaisement, la sécurité affective et les premières formes de communication (regard, gestes, vocalisations).
Maison de quartier du Moulin 22 rue du Westhoek 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
Cet atelier de médiation animale sadresse aux tout-petits de 0 à 3 ans et propose un temps de découverte sensorielle et affective au contact danimaux adaptés (lapin, chien, cochon dInde, etc.).
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