MEDIATION ANIMALE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe

Informations pratiques

MEDIATION ANIMALE Jeudi 17 septembre, 10h00 Maison de quartier du Moulin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T11:00:00+02:00

À travers des moments doux et encadrés (caresses, observation, comptines, petites interactions), les enfants développent leur éveil sensoriel, leur motricité fine et leur capacité dattention. La présence de lanimal favorise également lapaisement, la sécurité affective et les premières formes de communication (regard, gestes, vocalisations).

Maison de quartier du Moulin 22 rue du Westhoek 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

Cet atelier de médiation animale sadresse aux tout-petits de 0 à 3 ans et propose un temps de découverte sensorielle et affective au contact danimaux adaptés (lapin, chien, cochon dInde, etc.).