Médiation animale Relais Petite Enfance Maison de l’Enfance Ploumagoar

Ploumagoar

Médiation animale Relais Petite Enfance

Maison de l’Enfance 22 Rue de la Poste Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 09:45:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Organisé par le Relais Petite Enfance et animé par Maud Chevalier. Inscription auprès du Relais Petite Enfance par mail. .

Maison de l’Enfance 22 Rue de la Poste Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 90 34 76

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English :

L’événement Médiation animale Relais Petite Enfance Ploumagoar a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol