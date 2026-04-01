Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Médiation animale Relais Petite Enfance Maison de l’Enfance Ploumagoar

Médiation animale Relais Petite Enfance Maison de l’Enfance Ploumagoar lundi 27 avril 2026.

Lieu : Maison de l'Enfance

Adresse : 22 Rue de la Poste

Ville : 22970 Ploumagoar

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Heure de début : 09:45:00

Tarif :

Ploumagoar

Médiation animale Relais Petite Enfance

Maison de l’Enfance 22 Rue de la Poste Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 09:45:00
fin : 2026-04-27

Date(s) :
2026-04-27

Organisé par le Relais Petite Enfance et animé par Maud Chevalier. Inscription auprès du Relais Petite Enfance par mail.   .

Maison de l’Enfance 22 Rue de la Poste Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 90 34 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Médiation animale Relais Petite Enfance Ploumagoar a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

À voir aussi à Ploumagoar (Côtes-d'Armor)