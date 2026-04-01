Médiation animale Relais Petite Enfance Maison de l’Enfance Ploumagoar
Médiation animale Relais Petite Enfance Maison de l’Enfance Ploumagoar lundi 27 avril 2026.
Ploumagoar
Médiation animale Relais Petite Enfance
Maison de l’Enfance 22 Rue de la Poste Ploumagoar Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 09:45:00
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
Organisé par le Relais Petite Enfance et animé par Maud Chevalier. Inscription auprès du Relais Petite Enfance par mail. .
Maison de l’Enfance 22 Rue de la Poste Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 90 34 76
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English :
L’événement Médiation animale Relais Petite Enfance Ploumagoar a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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