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Soirée Papotes pour les assistant.es maternel.les Maison de l’enfance Ploumagoar

Soirée Papotes pour les assistant.es maternel.les Maison de l’enfance Ploumagoar mardi 5 mai 2026.

Lieu : Maison de l'enfance

Adresse : 22 Rue de la Poste

Ville : 22970 Ploumagoar

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 19:45:00

Tarif :

Ploumagoar

Soirée Papotes pour les assistant.es maternel.les

Maison de l’enfance 22 Rue de la Poste Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 19:45:00
fin : 2026-05-05 21:30:00

Date(s) :
2026-05-05

Un temps pour échanger entres assistant.es maternel.les autour de votre profession, chacune apporte un plat salé ou sucré à partager. A la maison de l’enfance de Ploumagoar. Organisé par le Relais Petite Enfance.   .

Maison de l’enfance 22 Rue de la Poste Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 90 34 76 

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English :

L’événement Soirée Papotes pour les assistant.es maternel.les Ploumagoar a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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