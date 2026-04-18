Soirée Papotes pour les assistant.es maternel.les Maison de l’enfance Ploumagoar
Soirée Papotes pour les assistant.es maternel.les Maison de l’enfance Ploumagoar mardi 5 mai 2026.
Ploumagoar
Soirée Papotes pour les assistant.es maternel.les
Maison de l’enfance 22 Rue de la Poste Ploumagoar Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 19:45:00
fin : 2026-05-05 21:30:00
Date(s) :
2026-05-05
Un temps pour échanger entres assistant.es maternel.les autour de votre profession, chacune apporte un plat salé ou sucré à partager. A la maison de l’enfance de Ploumagoar. Organisé par le Relais Petite Enfance. .
Maison de l’enfance 22 Rue de la Poste Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 90 34 76
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L’événement Soirée Papotes pour les assistant.es maternel.les Ploumagoar a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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