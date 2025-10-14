MEDIATION – Stéphanie Aflalo Glob Théâtre Bordeaux

MEDIATION – Stéphanie Aflalo 22 et 23 janvier 2026 Glob Théâtre Gironde

Tarifs : plein 18€ – réduit 13€ – carte Manuf’ 13€ – carte Manuf’ réduit 10€ – infidèle 14€ – infidèle réduit 11€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-22T21:00:00+01:00 – 2026-01-22T21:35:00+01:00

Fin : 2026-01-23T21:00:00+01:00 – 2026-01-23T21:35:00+01:00

[ PLURIDISCIPLINAIRE ]

Stéphanie Aflalo

Experte en philosophie autant qu’en théâtre, Stéphanie Aflalo marie les deux dans ses Récréations philosophiques, pièces intimes et ludiques à l’humour fûté. La metteuse en scène et comédienne poursuit son travail sur les impasses du langage discursif dans cette nouvelle forme performative en s’entourant de 2 comparses. Son sujet ? La mort. Celle qui, par définition, est indicible et irreprésentable. Alors comment la traiter ? Par le détournement. Tout en hésitant entre bêtise et sérieux, ces drôles de conférencier.e.s déroulent une série de métaphores qui figurent la finitude. Entre références pointues, expressions courantes et inventions poétiques loufoques, le trio se joue des mots pour déjouer la mort, mais surtout en rire. Et nous aussi !

écriture et mise en scène Stéphanie Aflalo / avec Stéphanie Aflalo, Grégoire Schaller et Jérôme Chaudière, interprète de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche / collaboration chorégraphique et dramaturgique Grégoire Schaller / chargée de production et de diffusion Lisa Antoine / chargé·es de communication Astrid Herbron et Louise Marion / chargée d’administration Eunji Tahk / directrice de production Maria-Carmela Mini

jeu. 22 & ven. 23 janvier – 21h

35 min – à partir de 13 ans

lieu : Glob Théâtre (Bordeaux)

dans le cadre d’un parcours pluridisciplinaire (début 20h)

dans le cadre du festival trente Trente – Les rencontres de la forme courte

++ pièce à voir dans le cadre d’un parcours pluridisciplinaire avec la pièce Failles de Joëlle Sambi

Glob Théâtre 69 Rue Joséphine, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

©Azizi Norullah