Médiévale et tournoi des Bermond Rue du stade Saint-Chaptes
samedi 11 juillet 2026 · Rue du stade · Saint-Chaptes
Informations pratiques
Saint-Chaptes
Médiévale et tournoi des Bermond
Rue du stade Arènes Saint-Chaptes Gard
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Entrée aux arènes Championnat de combats médiévaux
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-07-11 21:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Les meilleures équipes de France de combats médiévaux seront présentes à l’occasion de cette Journée Médiévale.
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Rue du stade Arènes Saint-Chaptes 30190 Gard Occitanie +33 6 24 42 65 96 lamedievalebermond@gmail.com
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English :
The best medieval combat teams in France will be on hand for this Medieval Day.
L’événement Médiévale et tournoi des Bermond Saint-Chaptes a été mis à jour le 2026-07-03 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes