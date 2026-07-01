Médiévale et tournoi des Bermond Rue du stade Saint-Chaptes

Informations pratiques

Saint-Chaptes

Médiévale et tournoi des Bermond

Rue du stade Arènes Saint-Chaptes Gard

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Entrée aux arènes Championnat de combats médiévaux

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-11 21:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Les meilleures équipes de France de combats médiévaux seront présentes à l’occasion de cette Journée Médiévale.

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Rue du stade Arènes Saint-Chaptes 30190 Gard Occitanie +33 6 24 42 65 96 lamedievalebermond@gmail.com

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English :

The best medieval combat teams in France will be on hand for this Medieval Day.

L’événement Médiévale et tournoi des Bermond Saint-Chaptes a été mis à jour le 2026-07-03 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes