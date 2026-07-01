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AGENDA · Saint-Chaptes

Médiévale et tournoi des Bermond Rue du stade Saint-Chaptes

samedi 11 juillet 2026 · Rue du stade · Saint-Chaptes

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Rue du stade
Adresse
Arènes
Ville
30190 Saint-Chaptes
Département
Gard
Tarif
10 10 10 Entrée aux arènes Championnat de combats médiévaux

Saint-Chaptes

Médiévale et tournoi des Bermond

Rue du stade Arènes Saint-Chaptes Gard

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Entrée aux arènes Championnat de combats médiévaux

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-07-11 21:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Les meilleures équipes de France de combats médiévaux seront présentes à l’occasion de cette Journée Médiévale.
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Rue du stade Arènes Saint-Chaptes 30190 Gard Occitanie +33 6 24 42 65 96  lamedievalebermond@gmail.com

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English :

The best medieval combat teams in France will be on hand for this Medieval Day.

L’événement Médiévale et tournoi des Bermond Saint-Chaptes a été mis à jour le 2026-07-03 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes