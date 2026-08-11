Informations pratiques

Hierges

Médiévales de Hierges

Hierges Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Au programme des MÉDIÉVALES de HIERGES CAMPEMENT MÉDIÉVAL. Marché d’artisans. Peintres dans les rues. Visite libre de l’église. Visites guidées du village. Jardins du château ouvert au public. Musique et restauration. BROCANTE le dimanche. Repas à la broche le samedi soir (Sur réservation 16€/personne). Bienvenue à toutes et tous aux Médiévales de Hierges. ENTRÉE LIBRE

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Hierges 08320 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 75 94 mairie.hierges@wanadoo.fr

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English :

Highlights of the HIERGES MEDIEVAL FESTIVAL: MEDIEVAL CAMP. Artisans’ Market. Street painters. Self-guided tour of the church. Guided tours of the village. Castle gardens open to the public. Music and food. FLEA MARKET on Sunday. Spit-roast dinner on Saturday evening (Reservations required, 16? per person). Welcome, everyone, to the M%E9di%E9vales de Hierges. FREE ADMISSION

L’événement Médiévales de Hierges Hierges a été mis à jour le 2026-08-11 par Ardennes Tourisme